TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Otoyolun İstanbul istikametinde, Sapanca Uzunkum mevkisinde bir kamyon ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.



Kazada yaralanan E.Ç, F.T, Ş.A, A.A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yaklaşık 15 kilometre araç kuyruğu oluştu. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.