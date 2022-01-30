TEM'de zincirleme kaza: 7 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre TEM Otogar Bağlantı Yolu’na seyir halindeki sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 EOB 096 plakalı otomobil, 59 ZG 950 plakalı minibüse çarptı. Kaza nedeniyle minibüs takla atarak devrildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri minibüste sıkışanları çıkarmak için çalışırken, polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı.



Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.



İlk kazaya ilişkin çalışmalar devam ederken, Y. T. idaresindeki 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç kaza nedeniyle yavaşlayan 4 araca çarptı.



Y. T.’nin çarpması sonucu meydana gelen kazada ise yaralanan olmadı.



İki ayrı kazaya da karışan 7 araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.



Belediye ekipleri otoyolda temizlik çalışması yaptı.