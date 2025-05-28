TEM'de zincirleme kaza: 7 yaralı
İstanbul'da, TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu İstanbul Beykoz mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Saat 01.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halindeki 5 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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