TEM'de zincirleme kaza: 7 yaralı

İstanbul'da, TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza: 7 yaralı

TEM Otoyolu İstanbul Beykoz mevkisinde zincirleme meydana geldi.

Saat 01.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halindeki 5 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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