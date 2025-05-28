TEM'de zincirleme kaza: 7 yaralı

TEM Otoyolu İstanbul Beykoz mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Saat 01.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halindeki 5 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.