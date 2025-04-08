TEM'de zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında TIR, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN BİR SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR



İtfaiye ekipleri, 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ANKARA YÖNÜ KAPANDI



Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.