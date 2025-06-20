TEM'de zincirleme kaza: TIR ile kamyon arasında sıkıştı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda TIR, hafriyat kamyonu ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.
İstanbul'da Sancaktepe TEM Otoyolu Edirne istikametinde öğle saatlerinde Alaettin Yılmaz yönetimindeki otomobil, TIR ile hafriyat kamyonunun arasında kaldı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Alaettin Yılmaz ve yanındaki Kadriye Yılmaz yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.
Kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.
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