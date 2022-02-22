TEM'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Avcılar'da otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 68 HY 263 plakalı otomobil, yolun kenarında park halindeki TIR'a çarptı.



Kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kazada yaralananlardan 2'si daha kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.