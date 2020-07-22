TEM'deki kaza İstanbul istikametini kilitledi

TEM'de, kamyon sürücüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.



TEM Otoyolu Pendik mevkisinde İstanbul istikametine seyir halinde olan Alaiddin Öztepe idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere, ardından da Kurtköy sapağındaki yön tabelasına çarparak durabildi.



Sürücü Öztepe yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan dışarıya çıktı.



Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

