TEM'deki kazada ağır yaralanan hostes kurtarılamadı

TEM yolu Kocaeli geçişinde kamyona arkadan çarpan yolcu otobüsünde hostes olarak çalışan Ayça Yılmaz (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gebze ilçesi geçişi Muallimköy mevkiinde meydana geldi. S.T. yönetimindeki 28 ABE 755 plakalı yolcu otobüsü, önündeki giden Ş.C. idaresindeki 54 AKH 812 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otobüste hostes olarak çalışan Ayça Yılmaz ile 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. . Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı.



Ağır yaralı hostes Ayça Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz, ikindi namazı sonrası İstanbul Ayazağa'da toprağa verildi.