TEM Kocaeli mevkinde meydana gelen zincirleme kaza trafik yoğunluğuna neden oldu.
Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Körfez gişeleri mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre kural ihlali yapan araca çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobil çarptı.
Kazaya arkadan gelen 3 otomobil de karıştı. Toplam 5 aracın birbirine girdiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul yönü ulaşıma yarım saat kapandı.
TEM yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin kaza yaptıkları araçlarını yaklaşık 500 metre iterek, gişelerin yanındaki alana çekmesiyle yol, trafiğe açıldı.
Burada kendi aralarında kaza raporu dolduran sürücüler, olay yerinden ayrıldı.