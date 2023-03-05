TEM'de zincirleme kaza

SON DAKİKA HABERİ: TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

TEM'de zincirleme kaza
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Son dakika haberi! 

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde farklı noktalarda meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı zincirleme meydana geldi.

TEM'de zincirleme kaza - 1

Kazalarda yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Birbirine yakın noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlardan E-5 kara yoluna yönlendiriliyor.

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