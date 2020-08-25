TEM'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

İHA - Anadolu Ajansı 25.08.2020 - 02:37 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 02:38
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze Muallimköy mevkisinde TEM Otoyolu'nun İstanbul'a gidiş yönünde bir kamyon, biri yabancı plakalı 2 de otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönündeki trafik kontrollü sağlanıyor.