Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, NTV yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.



Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



(Kürt raporu) Yok demek sorunun olmadığı anlamına gelmiyor. Onlara söz vermiştik, bu konuyla ilgili görüşlerimizi Diyarbakır'da açıklayacağız demiştik. Çözüm önerilerimizi gündeme getirdik. Ana dilde eğitim de verilebilmeli. Bu onlar için bir ihtiyaç olarak görülüyor. Bu talebin de yerine göre karşılanmasında biz de bir sakınca görmüyoruz.

Diyarbakır'a her gittiğimde biraz daha fazla ilgi olduğunu fark ettim. Bu sefer seçime giderken daha farklı bir hava vardı. Biz önce Diyarbakırlı düşünürlerle bir araya geldik. Onlar bizim raporla ilgili sorular sordu biz de yanıtladık.

(Ekonomik vaatleri) Türkiye'deki kutuplaşmayı en önemli sorun görüyoruz. Kutuplaşmadan kurtulmamız lazım. Ekonomiden daha önce 'adalet reformu' ve 'kuvvetler ayrımı'na önem veriyoruz. Dış politikada etkili olmak istiyorsanız ekonominiz iyi durumda olmalı. Sattığınızın aldığınızdan fazla olmalı. Borcunuz olmamalı, cari açığınız olmamalı. Memleketimize baktığımızda bunların hiçbirini göremiyoruz.

Ülkedeki büyümeyi obezite hastalığına benzetiyorum. Evet bir büyüme var ama bu büyüme, ülkeye bir güç katmıyor. Tam tersi obezite hastaları gibi ayakta bile duramıyor. Biz şu anda milli gelirin içine borcu da katıyoruz. Ekonomi dediğimiz güçlenerek kalkınmak bizim ekonomik kalkınma modelimiz olması gerektiğine inanıyoruz.

Hükümetin en çok övündüğü şey "IMF'ye borcum yok." IMF'ye yok ama başka yerlere var. Bugün Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikaları, Kemal Derviş'in getirdiği politikalarla aynı.

Kuvvetler ayrılığının sağlanması lazım. Cemevlerinin statüsü toplu olarak ele alınmalı.

Tam seçime giderken şu sıralara af gibi konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Seçim rüşveti gibi algılanıyor. Devlet kendisiyle ilgili suçları affedebilir. Şahıslarla ilgili suçları affedemez, bizim düşüncemiz bu.

Eğitim çok fazla tekrar ediliyor. Eğitimin daha verimli yapılmasını düşünüyoruz. Eğitim bina demek değil, eğitim akıllı tahta, tablet demek değil, eğitim demek sınav demek değildir.

Makine mühendisi olacak eli yağa hiç bulaşmamış. Staj ciddi bir konu olarak ele alınmalı ve fabrikalardan istenmeli. Vasfı olmayan insan yetiştiriyoruz. Ellerinde diploma ne yapacaklarını bilmiyorlar.

(Parlamenter sisteme dönüş vaadi) Meclis'te çoğunluk sağlanırsa hemen ele alınması gereken bir konu. Mutlaka Meclis'te nitelikli bir karar alınacak daha sonra referanduma sunulacak.

Kamplaşmanın ortadan kalkması lazım. Siyasi partiler birbirlerinin hasmı değil rakibi. Parlamenter sistemde bu gerginlik yok. Şimdi bir kişiye yetki verildi.

CHP ile yapılan koalisyonda çok iyi işler yapıldı. Geçmişte koalisyonlar başarılı olmuştur. Cumhurbaşkanının partili olması çok sakıncalı. Biz müzarekeci olmaya mecburuz.

(Selahattin Demirtaş'ın adaylığı) Bir insan hüküm giymemiş ve cumhurbaşkanı adayı olabilecek vasıflara haizse o insanın adaylık süresince tutuklu halde olması kanaatime göre isabetli değildir. Hükümlüymüş gibi mütaale etmek doğru değil.

(Bedelli askerlik tartışması) Herkes en az 1 aylık temel eğitim sürecinden geçmeli. 1 aylık eğitimden sonra çözümler bulunabilir.

Milli görüş gömleğini hiç çıkarmadık. Dış politikada çok büyük yanlışlıklar yapıldı kanaatindeyim.