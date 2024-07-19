Temel Karamollaoğlu’nun acı günü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle dün Ankara’da yaşamını yitirdi.



Edibe Karamollaoğlu’nun Karşıyaka Mezarlığı’ndaki cenazesine, Temel Karamollaoğlu ve ailesinin yanı sıra; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve çok sayıda Saadet Partili katıldı.