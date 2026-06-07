Temel kazısı yapılan sokakta, 3 katlı bina tahliye edildi
07.06.2026 00:34
Bilecik'te temel kazısı yapılan sokağın yanındaki 3 katlı bina tahliye edildi
Bilecik’te bir inşaat çalışması için yürütülen temel kazısı esnasında yan tarafta bulunan 3 katlı binanın temelinde kayma meydana geldi. Daire tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir arsada inşaat çalışmaları için temel kazısı başlatıldı.
Kazı çalışmaları esnasında, inşaat alanının hemen yanında, Aydoğdu Sokak'ta 6 dış kapı numarası bulunan 3 katlı binanın temelinde kayma yaşandı. Binada hareketlilik hissetmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda belediye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
3 KİŞİNİN YAŞADIĞI DAİRE BOŞALTILDI
Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle birlikte sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı ve ilgili kurumlar adeta seferber oldu. Yapılan ilk incelemelerde 3 katlı binada toplam 3 daire bulunduğu, ancak bu dairelerden sadece 1 tanesinde ikamet edildiği belirlendi. Temel kayması riski nedeniyle, dolu olan dairede yaşayan 3 vatandaş ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Binanın çevresi emniyet şeridiyle kapatılırken, temel kazısı yapılan alanda ve etkilenen binada detaylı teknik inceleme başlatıldı.