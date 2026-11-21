İstanbul’un Güngören ilçesinde, inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi toprak altında kaldı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık , polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince bölgede çalışma başlatılırken, Mustafa S. (52) isimli işçinin göçük altında kaldığı belirlendi. Ekiplerce işçiyi kurtarma çalışmaları başlatılırken, polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

İŞÇİ YARALI OLARAK KURTARILDI



AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin tedavisi sürerken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.