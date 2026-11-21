Temel kazısında toprak kayması. Toprak altında kalana işçi kurtarıldı
21.11.2026 17:39
Son Güncelleme: 21.11.2026 18:14
Güngören'de inşaatta toprak kayması.
İstanbul Güngören'de temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi ağır yaralı olarak kurtarıldı.
İstanbul’un Güngören ilçesinde, inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi toprak altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince bölgede çalışma başlatılırken, Mustafa S. (52) isimli işçinin göçük altında kaldığı belirlendi. Ekiplerce işçiyi kurtarma çalışmaları başlatılırken, polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.
İŞÇİ YARALI OLARAK KURTARILDI
AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin tedavisi sürerken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.