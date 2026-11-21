İstanbul’un Güngören ilçesinde, inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi toprak altında kaldı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık , polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince bölgede çalışma başlatılırken, Mustafa S. (52) isimli işçinin göçük altında kaldığı belirlendi. Ekiplerce işçiyi kurtarma çalışmaları başlatılırken, polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen işçi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Sekmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.