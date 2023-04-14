Temel Kotil kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil kaç yaşında ve nereli?

Temel Kotil, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) genel müdürü olan Temel Kotil'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Temel Kotil kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotik kaç yaşında ve nereli?

Temel Kotil kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil kaç yaşında ve nereli?

Temel Kotil, 1959 yılında Rize'de Gündoğdu beldesinin Araklı mahallesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun oldu.

1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde dersler vermektedir.

Evli ve dört çocuk babası olan Kotil’in birçok araştırması ve bilimsel yayını vardır.

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