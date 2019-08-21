HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, " Tam 4 aydır belediyeye geldik borçlanan değil borç ödeyen belediye olduk. Hukukta, yasada ne yazıyorsa onu bizzat aynen uyguladık." dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevden almalarla ilgili tepkisini sürdürdü.



Görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve bazı milletvekilleri birlikte Karayolları Parkı önünde açıklama yaptı.



Belediyelere haksız yere görevlendirme yapıldığını, görevden alınan belediye başkanlarının hiçbir suçunun olmadığını savunan Temelli, şöyle konuştu:



"Diyorlar ki belediyenin kaynaklarını biz çarçur ediyormuşuz, oraya buraya yolluyormuşuz. Tam 4 aydır belediyeye geldik borçlanan değil borç ödeyen belediye olduk. Hukukta, yasada ne yazıyorsa onu bizzat aynen uyguladık. Her türlü denetime açıktık, bir tek suç belgesi dahi bulamadılar.''