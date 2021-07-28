TEM'in İstanbul yönünde çalışma: 1 ay kapalı kalacak

Bolu'da TEM yolunun Çaydurt mevkisinde yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yolun İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara yönünden çift yönlü olarak sağlandı. Çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi.

İHA - DHA 28.07.2021 - 17:34 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 17:41

TEM'in İstanbul yönünde çalışma: 1 ay kapalı kalacak

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinin Çaydurt mevkisinde asfalt çalışması başlatıldı.

İSTANBUL YÖNÜ KAPATILDI, ANKARA İSTİKAMETİ ÇİFT YÖNLÜ

2 kilometrelik alandaki çalışma nedeniyle yolun İstanbul yönü, trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara yönünden çift yönlü olarak sağlandı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Güzergahta bu nedenle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoldaki trafik ise havadan görüntülendi.

ÇALIŞMALAR 1 AY SÜRECEK

Çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi.

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