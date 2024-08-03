Temizleme çalışmaları esnasında su kaynağı bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Yayla gölünde bir süredir devam eden temizleme çalışmaları sırasında su kaynağı görüldü. Kuraklığın yaşandığı günümüzde görülen su kaynağı ilerleyen günlerde gölü beslemesi bekleniyor.

Temizleme çalışmaları esnasında su kaynağı bulundu

'nin Buldan ilçesinde bulunan Yayla gölünde bir süredir devam eden sazlık alanların temizleme çalışmaları sürüyor.

Ekipler temizleme çalışmaları sırasında gölün kıyı bölgesinde su kaynağı buldu. Suyun göl üzerine çıkışı görünür vaziyette olduğu tespit edilirken vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Su kaynaklarının kuruduğu ve kuraklık yaşandığı günümüzde Yayla gölünde görülen su kaynağının ilerleyen günlerde gölü beslemesi bekleniyor.

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