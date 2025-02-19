Temizlemek istediği kuyuda can verdi
Batman'da 59 yaşındaki Osman Turan'ın köye ait su kuyusunun yakınında cansız bedeni bulundu. Turan'ın temizlemek için girdiği kuyuda zehirlendiği öne sürüldü.
Batman'ın Hasankeyf ilçesi Karaköy köyü Guhari mevkisinde Osman Turan (59), 17 Şubat'ta öğleden sonra benzinli su motoruyla temizlemek istediği köye ait su kuyusunda yakını Ş.Z. (61) tarafından hareketsiz halde bulundu.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Turan'ın cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda defnedildi.
Turan'ın benzinli su motorundan çıkan egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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