Temizlenmeyen havuz tehlike saçıyor

Hava sıcaklıkları giderek artıyor, serinlemek isteyenler denizleri ya da havuzları tercih ediyor.

Ancak uzmanlar, iyi temizlenmemiş havuzların tehlike saçtığı konusunda uyarıyor. Özellikle de çocuklar için.



Kirli havuzlar, suyun yutulmasıyla birlikte çocuklarda mide bağırsak enfeksiyonlarına yol açıyor.



ÖZELLİKLE 0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA



Özellikle 0-5 yaş arasındaki çocuklar için bir diğer risk el ayak ağız hastalığı.

Bu hastalık damlacık ve temasla bulaşıyor.



Bağışıklığı düşük olan 2 yaş altındaki bebeklerde risk daha da artabiliyor.



Uzmanlar, havuz yerine denizi öneriyor.



"HASTA BİR ÇOCUĞUN HAVUZA GİRMESİ YETERLİ"



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Evşen Çetin, bu dönemde çocuklarda bolca görülen enfeksiyonların büyük bölümünün havuz kaynaklı olduğunu söyledi.



Çocuğun hastalığı kapması için hasta bir çocuğun havuza girmesinin yeterli olduğuna dikkat çeken Çetin, el ayak ağız hastalığına karşı da uyardı: "Hafif bir ateş ve huzursuzlukla başlayıp sonra belli bölgelerde döküntülerle kendini gösteren bir hastalık.



Bu enfeksiyon etkenleri aynı zaman menenjit ve sinir sıstemı enfeksyonlarına da neden olabiliyor.

Sıvı eksikliği ve gıda alamama durumuna bağlı olarak kayıplardan dolayı hastalğın ağırlaştığını görüyoruz."

