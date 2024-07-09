Temizliğe gelen kadın cinsel istismar

Samsun'un Atakum ilçesinde evini temizlemesi için çağırdığı F.G. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen İlhan Karaca, tutuklandı. Karaca, suçlamaları reddetti.

Temizliğe gelen kadın cinsel istismar

Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde eşiyle boşanma aşamasında olan İlhan Karaca, evini temizlemesi için F.G. ile anlaştı.

Karaca, eve gelen F.G.’ye iddiaya göre cinsel tacizde bulundu. Evden kaçan F.G., 2 gün sonra emniyete gidip şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ifadesinde suçlamaları reddeden İlhan Karaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

CHP lideri Özel: Etiketlerden 0 atacağız

CHP lideri Özel: Etiketlerden 0 atacağız

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Denizli'de 19 yaşındaki genç apart dairede bulundu

Denizli'de 19 yaşındaki genç apart dairede bulundu

Mansur Yavaş ile Melih Gökçek nikah şahidi oldu

Mansur Yavaş ile Melih Gökçek nikah şahidi oldu

Sosyal Demokrat Halkçı Parti kuruldu

Sosyal Demokrat Halkçı Parti kuruldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...