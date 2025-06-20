Temizlik için gittiği villanın havuzuna düşüp yaşamını yitirdi

Denizli'de havuza düşen kadın, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, gündelik temizlik işlerine giden bir çocuk annesi Havane Oy, bir villada temizlik yaparken yüzme havuzu kenarındaki camları silmeye başladı.

DENGESİNİ KAYBEDİP HAVUZA DÜŞTÜ

Bu sırada dengesini kaybeden Oy, havuza düştü.

Yüzme bilmeyen Oy'un suya düştüğünü bir süre sonra çevredeki komşular fark etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Komşular tarafından havuzdan çıkarılan Oy, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Oy, bu sabah yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.