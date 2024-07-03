Temizlik için yakılan ateş ekili arazi ile 600 balya samanı küle çevirdi

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kuzkışla köyünde yaşayan Yaşar Çakır, evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Kıvılcımlar kısa süre sonra evin yan tarafında bulunan ekili arazilere sıçradı.



Rüzgarında etkisiyle yangın bir anda büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Alaca Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve iş makineleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında 31 dönüm ekili arazi ile 600 adet saman balyası ve bir meyvelik yandı.



Kuzkışla köyü muhtarı Çelebi Kurt, “İşlerim için ilçeye gitmiştim. Eşim aradı ve köyde yangın olduğunu söyledi. Hemen itfaiye haber verdim. İtfaiye ve jandarma ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Yaklaşık 30-40 dönüm alan yandı. Bununla geçmiş olsun. 600 balya saman vardı onlar da yandı. Evlere sıçramadan tedbirimizi aldık. Vatandaşımızın birisi evinin etrafındaki otları temizliyormuş. Yaktığı ateş araziye sıçramış. Oda bilinçli yapmamış keşke olmasaydı. Artık yapacak bir şey yok” dedi.