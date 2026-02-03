Temizlik işçisi ölümden döndü. Rüzgarda yerinden koptu, işçinin başına düştü
03.02.2026 13:17
Son Güncelleme: 03.02.2026 13:30
Ordu'da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden kopan tabela, bir temizlik işçisinin başına düştü.
Olay Ünye ilçesinde yaşandı. Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir iş merkezinin ön cephesinde asılı tabela, dün şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu.
Tabela, sokakta temizlik yapan Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fahrettin Bakırcı'nın (45) kafasına düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakırcı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.