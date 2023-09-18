Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı

Metin, hastanede gece vardiyasında çalışacağını, okulla birlikte işi yürüteceğini belirterek, "Hocalarımız 'Hem öğrencimizsin hem de personelimizsin' diyorlar. Çok mutlu oluyorum. Beni seviyorlar. Aslında güzel bir şey, temizlik personeli olarak çalışmayı seviyorum. Doktor olarak da çalışırım inşallah." dedi.