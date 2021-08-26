Temizlik yapan helikopteri tellere takıldı sandılar

Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ), bağlı bir helikopter kırsal Mehmetçik Mahallesi’nde bulunan yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizliği için havalandı.



Yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı iletim performansı azalan izolatörler, helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla temizlendi.

Bazı vatandaşlar temizlik sırasında hattın üzerinde havada sabit duran helikopterin tellere takıldığını sanarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler tarafından bakım yapıldığı bilgisi verilen vatandaşlar, rahat bir nefes aldı.