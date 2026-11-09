Temizlikçi ameliyata girdi iddiası. Soruşturma başlatıldı

Giresun 'da özel hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişinin ameliyatlara girdiği, hastalara müdahale ettiği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

İddialara konu olan görüntülerin, hastanenin tanıtım için sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda yer aldığı belirtildi.

Görüntüleri izleyen bir vatandaşın, söz konusu kişinin hastanedeki fotoğraf ve video kayıtlarını da başvurusuna ekleyerek CİMER'e şikayette bulunduğu öğrenildi.

Başvurunun ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.