Temizlikçi ameliyata girdi iddiası. Soruşturma başlatıldı
09.11.2026 11:15
Son Güncelleme: 09.11.2026 11:22
Giresun'da özel hastanedeki iddiayla ilgili soruşturma açıldı.
Giresun'da özel bir hastanede temizlik görevlisinin, ameliyatlara girdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Giresun'da özel hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişinin ameliyatlara girdiği, hastalara müdahale ettiği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
İddialara konu olan görüntülerin, hastanenin tanıtım için sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda yer aldığı belirtildi.
Görüntüleri izleyen bir vatandaşın, söz konusu kişinin hastanedeki fotoğraf ve video kayıtlarını da başvurusuna ekleyerek CİMER'e şikayette bulunduğu öğrenildi.
Başvurunun ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.