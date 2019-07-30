TEM otoyolu Ankara istikametinde su damacanaları taşıyan bir tırdan Kemerburgaz ayrımında damacanalar yola döküldü.

Damacanaların aniden yola dökülmesiyle seyir halindeki 6 otomobil damacanalara çarparak kaza yaptı.

İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı kazalarda trafik Ankara istikametine durma noktasına geldi.