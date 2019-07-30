TEM otoyolu Ankara istikametinde su damacanaları taşıyan bir tırdan Kemerburgaz ayrımında damacanalar yola döküldü.
Damacanaların aniden yola dökülmesiyle seyir halindeki 6 otomobil damacanalara çarparak kaza yaptı.
İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı kazalarda trafik Ankara istikametine durma noktasına geldi.
TEM Kemerburgaz ayrımında TIR kazası
İHATürkiye
TEM otoyolu Ankara istikametinde su damacanaları taşıyan bir TIR'dan Kemerburgaz ayrımında damacanalar yola döküldü. Yaralının olmadığı kazada trafik Ankara istikametine durma noktasına geldi.
TEM otoyolu Ankara istikametinde su damacanaları taşıyan bir tırdan Kemerburgaz ayrımında damacanalar yola döküldü.