Teoman'ın akılalmaz ölümü: Ön camdan girdi, arka koltukta başına isabet etti

Olayla ilgili yürütülen yaklaşık bir yıllık soruşturmanın ardından, savcılık kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi.

Ağır yaralanan Teoman, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'dan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine giden ve dönüş yolunda Burhaniye'den geçen Mustafa Raşit Konya'nın kullandığı otomobile, Burhaniye Belediyesi'ne ait İ.D.'nin kullandığı 10 RP 118 plakalı hafriyat kamyonunun tekerlerinden fırlayan kilit taşı, ön camdan girerek aracın arka koltuğunda annesi Hasibe Konya’nın yanında oturan Teoman’ın başına isabet etti.

Balıkesir'de kamyondan fırlayan taş, 3,5 yaşındaki Teoman Konya'nın ölümüne neden oldu.

Ayrıca, dosyada Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda, taşın kamyonun tekerinden fırladığının kabul edildiği de yer aldı.

- Vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olduğu, Cumhuriyet savcısının kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır."

"10 RP 118 plaka sayılı kamyonun tekerinden fırlayan taş olay üzerinde asli etken olduğu, olayda kusur atfedilecek başkaca bir kişi/kurum/unsur bulunmadığı yönündeki tespit nazara alındığında dosyada delillerin toplanarak tartışıldığı,

Hakimlik, olayda taşın asli etken olduğunu ve başka bir kişi ya da kuruma kusur atfedilemeyeceği belirtilerek, itirazı reddetti.

Ailenin, savcılığın verdiği bu karara itirazı Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.

"HAREKET KABİLİYETİ OLMAYAN TAŞ TEK SORUMLU İLAN EDİLDİ"

Oğlu Teoman’ın hayatına mal olan olayla ilgili ne sürücünün ne de kurumun ceza almadığını ifade eden Mustafa Raşit Konya, yaşadıklarını anlattı.

Mustafa Raşit Konya, "Biz, acımızı ve öfkemizi içimize atarak sabırla adaletin tecellisini bekledik. Ancak yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın sonunda, hukuk tarihinde örneğine rastlanması zor bir gerekçeyle kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi." dedi.

"Hareket kabiliyeti olmayan taş adeta tek sorumlu ilan edildi." diyen acılı baba, "Tanık beyanları, polis tutanakları, kamera kayıtları, GPS verileri ve teknik incelemeler; taşın kamyonun tekerleri arasından fırladığını ve ölümle doğrudan illiyet bağı bulunduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Buna rağmen hiçbir kişi veya kurum kusurlu bulunmadı." şeklinde konuştu.

"DOSYAYI AYM'YE TAŞIYACAĞIZ"

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, taşın kamyon tekerinden fırladığının kabul edildiğini ancak şoföre kusur atfetmeyerek kendi içinde çelişkiye düştüğünü öne süren Konya, şöyle devam etti:

"Teknik deliller ve tanık ifadeleri ise bu çelişkiyi ortadan kaldıracak ölçüde nettir. Burhaniye Belediyesi'nin bu süreçteki tutumu ise ayrıca üzücüdür. Evladımızı kaybetmemize sebep olan bu kazadan sonra bir başsağlığı dileme inceliği dahi gösterilmemiştir.

Belediyeye bizzat yaptığım başvuruda oğlumuzun adının bir çocuk parkına verilmesi gibi kaybınızın yanında çok küçük ama vicdani anlamı yüksek, bir talebimize dahi cevap verilmedi.

Oysa biz, belediyenin kendi iç soruşturmasını titizlikle yürüterek tüm sorumluların üzerine gitmesini beklerdik. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurumuzu yaptık ve hukuk davası sürecini başlatıyoruz."