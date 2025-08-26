Tepki çeken düğün konvoyu: Yolu kapattı, lastik yaktı

Araçtan çıkan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken trafik de bazı anlarda durma noktasına geldi.

Adana'da düğün magandaları yine sahnedeydi. Merkez Çukurova ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı’nda akşam saatlerinde düğün konvoyuna çıkan Polonya plakalı bir otomobil, arkasındaki diğer araçlarla yolu kapattı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ



Görüntüleri ihbar kabul eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin sürücüsünün Ahmer A. olduğunu tespit etti.

Kaldığı adres belirlenen Ahmer A., yakalanıp polis merkezine götürüldü.

Sürücüye abartı egzoz kullandığı için 9 bin 267 lira, "Trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmak" suçundan da 993 lira ceza kesildi.