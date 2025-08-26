Tepki çeken düğün konvoyu: Yolu kapattı, lastik yaktı

Adana'da düğün konvoyunda yabancı plakalı otomobiliyle yolu kapatıp ardından lastik yakan sürücü yakalandı. Toplam 10 bin 260 lira ceza kesilirken sürücünün ehliyetine el kondu ve otomobil trafikten men edildi.

Adana'da düğün magandaları yine sahnedeydi.

Merkez Çukurova ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı’nda akşam saatlerinde düğün konvoyuna çıkan Polonya plakalı bir otomobil, arkasındaki diğer araçlarla yolu kapattı.

Farklı kavşaklarda duran otomobil sürücüsü, lastik yaktı.

Araçtan çıkan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken trafik de bazı anlarda durma noktasına geldi.

Tepki çeken düğün konvoyu: Yolu kapattı, lastik yaktı - 1 Sürücünün ehliyetine el konulurken trafikten menedilen otomobili de yediemin otoparkına çekildi.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Görüntüleri ihbar kabul eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin sürücüsünün Ahmer A. olduğunu tespit etti.

Kaldığı adres belirlenen Ahmer A., yakalanıp polis merkezine götürüldü.

Sürücüye abartı egzoz kullandığı için 9 bin 267 lira, "Trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmak" suçundan da 993 lira ceza kesildi.

