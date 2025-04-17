Tepki çeken görüntü: 7 yaşındaki çocuğa TIR kullandıran baba videoya çekti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki oğluna TIR kullandıran baba, o anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyasında paylaştı.
İnegöl ilçesinde yaşayan TIR şoförü Y.K. (45), oğlu Ç.K.’yi direksiyonun başına geçirdi.
Oğlunun TIR kullandığı anları cep telefonuyla kaydeden Y.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Bursa-Ankara kara yolunda gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, ayakları pedallara güçlükle ulaşan Ç.K.’nın TIR ile ilerlerken, babasına poz verdiği görüldü.
Bazı vatandaşlar, görüntüleri "Ustalara taş çıkartır" sözleriyle yorumladı.
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