Tepki çeken görüntüler: Kadını darp edip selfie çeken 2 kişiye tutuklama

Ankara'da biri kadın 2 şüpheli hırsızlıkla suçladıkları bir kadını evde zorla alıkoyarak darp etti. Kadına şiddet uygulayan zanlılar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Tepki çeken görüntülerde şüphelilerin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıkları kadına çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri görüldü. Bir kadın şüpheli darp edilen kadınla selfie çekildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını darbeden 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Darbedilen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.