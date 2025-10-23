Tepki çeken paylaşımlara iki tutuklama: Sosyal medyada bomba yapımını öğretmişler

Çocuklara yönelik sosyal medyadan bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve eylem düzenleme gibi skandal içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR

Çorum Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlendiğini tespit etti.

"BOMBA NASIL YAPILIR, SİLAH NASIL KULLANILIR?"

Ekipler, bu gruplarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi eğitim içerikli paylaşımlar yapıldığını belirledi.

Çorum, Niğde ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonla yakalanan üç şüpheliden ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.