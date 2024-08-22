Tepki çeken topuk kanı kararı: Mahkeme bilim yerine alternatif tıp yorumunu baz aldı

Haber: Tuana Çiftci / NTV İstanbul

Kars'ta yenidoğan bebeğinden topuk kanı aldırmak istemeyen bir aile kararı yargıya taşıdı.



Kars Aile Mahkemesi, anne-babanın topuk kanı vermeme özgürlüğüne sahip olduğuna hükmederek, kararda bir alternatif tıp uzmanı olarak adlandırılan ve 2014'te ölen Ukraynalı Aidin Salih'in yazılarını gerekçe gösterdi.

Hekimler ise karara tepki gösterdi ve tamamen bilim dışı olduğunu vurguladı.

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş "Mahkeme kararında beni gerçekten üzen ve şaşırtan bir şey burada eğer hakimin kafasında bir soru işareti oluştuysa bunu Türk Tabipleri Birliği'ne, Sağlık Bakanlığı'na bir başka yetkili sorabilirdi. Kendine alternatif tıpçı diye tanımlayan bir kişi, kim olduğunda hiç bilmiyorum. Öyle birisine danışıp, oradan görüş alması beni son derece şaşırttı ve üzdü gerçekten. Orada ileri sürülen gerekçelerin de hiçbirisi kabul edilebilir değil. Sağlık Bakanlığı'nın bu tür davalarda müdahil olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

TOPUK KANI İLE TEŞHİS HAYATİ ÖNEMDE



Topuk kanı yenidoğanlardan alınan bir örnekle ile aralarında SMA'nın da olduğu kalıtımsal ve metabolik hastalıklara erken tanı konulmasını sağlıyor ve kalıcı hasar oluşmadan tedaviye başlanabiliyor. Yani bebeklerin hayatını kurtarabiliyor. Ancak hem topuk kanı testine hem de aşıya karşı ailelerin sayısı artıyor.

Prof. Dr. Çokuğraş "Bunun sonucu karşımıza ileriki dönemde birtakım aşıyla korunulabilir hastalıklara yakalanan bu hastalıklardan sakat kalan hatta ölen bir takım çocuklarla karşılaşacağız. Ya da topuk kanı sayesinde bizim erkenden fark edip önlem alarak çocuğun sağlıklı bir hayat sürmesini sağlayacağımız yerde o çocuklar maalesef işte ne bileyim kistik fibrozis olacaklar." dedi.

TTB'YE GÖRE İSTANBUL'DA 10 BİN AİLE BEBEĞİNE AŞI YAPTIRMADI



Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul'da aile hekimliklerine kayıtlı yaklaşık 10 bin ailenin bebeğini aşı yaptırmaya getirmediğini belirtti.

