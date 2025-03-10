Tepki geçen iddia: Rana'yı hayattan koparan köpekler kaçırıldı mı?

VALİLİK VE BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Konya Valiliği de yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü bu süreçte yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, olayla ilgili çok yönlü tahkikatın devam ettiği bildirildi.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını, sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.