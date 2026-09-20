Tera Portföy'den KAP açıklaması. Fon iadeleri ve ödeme süreçlerinde son durum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “ fon soruşturması ” kapsamında piyasada yaşanan belirsizlik devam ediyor.

Tera Portföy tarafından KAP 'a yapılan paylaşımda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde sürecin devam ettirildiği belirtildi.



Açıklamada, “Fonlarımıza yapılan girişlerin yatırıma dönüştürüldüğü dönemde iletilen iade talimatları, kısa süre içerisinde yoğunlaşmış ve toplamda yaklaşık 300 milyar TL'ye varan topyekûn bir çıkış talebine dönüşmüştür. Bu taleplerin eş zamanlı olarak karşılanması için gereken nakit ihtiyacı, fon portföylerindeki varlıkların nakde dönüştürülme süreciyle birlikte yönetilmektedir. Bu büyüklükte bir talebin bu kadar kısa sürede karşılanmasının hiçbir finans kuruluşu için kolay olmayacağı takdir edilecektir.” denildi.



Tasfiye kapsamı dışında kalan fonların bir bölümünde, yatırımcıların satış talimatlarına ilişkin ödemelerin yapıldığı ifade edilirken, "Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon (TRJ), Tera Portföy Fon Sepeti Fonu (FSU), Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM) ve Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (TRU) için verilen iade talimatlarının ödemesi 16,17 ve 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup söz konusu talimatlara ilişkin olarak yatırımcılarımızın Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'den ilgili tarihlere ilişkin alacağı kalmamıştır.” denildi.

18 Eylül 2026 tarihinde Takasbank nezdindeki hesaba getirilen işlem kısıtları ve blokeler nedeniyle yatırımcıların ödemelerine devam edilemediği ifade edildi.



Tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sürecin, SPK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde ve yetkilendirilen Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yürütülmesine karar verildiği hatırlatıldı.



Grubun üst yönetimi ve icra ekiplerinin görevlerinin başında olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti;



“Yatırımcıların birikimlerine erişebilmesi, ödeme süreçlerinin tamamlanabilmesi ve ilgili tutarların kullanılabilir hale gelmesi için süreci ilgili kurumlarla yakından takip etmekte ve sorumluluğumuz kapsamındaki tüm adımları eksiksiz olarak atmaya devam etmektedir. İlgili kurumlar ve Türkiye İş Bankası A.Ş. ile iş birliği içerisinde çalışmaya, talep edilen tüm bilgi, belge ve operasyonel desteği sağlamaya hazırdır.”



MASAK'A YENİ İNCELEME TALEBİ



Fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına ( MASAK ) gönderdiği resmi yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti.



Soruşturma, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek.



ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK, KİMLER ÖNCELİKLİ?



Sermaye Piyasası Kurulu yüzbinlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiye süreci ne ilişkin ayrıntıları tek tek açıkladı.

Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Yatırımcıların payları, haciz ve blokeler tek tek kontrol edilecek.

Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemlerin 10 iş günü içinde tamamlanması bekleniyor. Tasfiye devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılanmaya devam edecek.



FON SORUŞTURMASINDA NELER BİLİNİYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kamuoyunda "fon soruşturması" olarak biliniyor.

Fon soruşturması ilk kez 9 Eylül günü Türkiye'nin gündemine geldi. Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.'nin hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere, Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Bu açıklamadan bir gün sonra devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata varıldığı duyuruldu.

13 Eylül günü Pusula Finans Holding A.Ş.'de önemli bir değişiklik gerçekleşti. Şirkette yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan’ın görevlerinden istifaları kabul edildi.

14 Eylül günü Pusula Finans Holding ve Katılımevim'in de aralarında bulunduğu şirketleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Bodrum'da Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından Muhammed Yarız, 14 Eylül Pazartesi günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

17 Eylül günü Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.

FONLARA TASFİYE KARARI VERİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise yedi portföy şirketinin 131 fonunu tasfiye etme kararı aldı. Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.



DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 51 YURT DIŞI YASAĞI KARARI VERİLDİ

Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta dört şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da yer alıyor .

Aynı soruşturmada 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada son olarak, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.