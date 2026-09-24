Tera'nın patronu şirketin değerinin hala ucuz kaldığını düşünüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, gözaltına alınarak tutuklanan sanıkların ifadeleri, soruşturma birimlerinin ayrıntılı bir çalışma yürüttüğünü gösteriyor.

Tutuklanan iki isim, Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk’ün soruşturmada adı geçen iki önemli isim.

Tezmen'in ifadesi binlerce yatırımcının merak ettiği soruları yanıtlayıcı nitelikte, zaten savcılar de genel olarak b.u isme, uzun zamandır dikkat çeken konuları sordu.

Tezmen'e yöneltilen ilk sorularda “Fonlarda toplanan paraların Tera’nın kendi hisselerini yükseltmek için kullanılıp kullanılmadığını, şirket sahiplerinden hisse fiyatını yükseltme karşılığında elden para alınıp alınmadığını, yaklaşık 9 milyar liralık toplam değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini ve MASAK’ın tespit ettiği milyarlarca liralık para hareketleri” öne çıktı.

TEZMEN ŞİRKETİNİN DEĞERİNİ HALA UCUZ BULUYOR

İfadesinde Emre Tezmen , yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu’nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu.

Savcılık Tezmen’e Tera Yatırım’ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını da sordu. Tezmen, yükselişi şirketin büyümesi ve yatırımlarıyla kendisini savunmaya çalıştı, “Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz.” dedi. Savcılık diğer şirketlerdeki artışları da sorguladı ve bunların açıklanmasına istedi. Sorgu tutanağına göre; TRHOL 450 milyon liradan 135 milyar liraya, TEHOL 1,9 milyar liradan 103 milyar liraya, PEKER yaklaşık 5 milyar liradan 100 milyar liraya yükseldi.

Savcılık, Tezmen’in sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu. Tezmen artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı.

VATANDAŞIN FON PARASIYLA KENDİ HİSSELERİNİ ALMIŞ OLABİLİRLER

Soruşturmanın en dikkat çekici sorularından biri Tera fonlarının grup şirketlerine yatırım yapmasına ilişkin oldu. Savcılık Tezmen’e özetle “Fonlarda toplanan paralar sizin kontrolünüzdeki şirketlerin hisselerini almak ve fiyatlarını yükseltmek için mi kullanıldı?” diye sordu. Tezmen bu soruya yanıt verirken, “Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını ve fiyat artışlarının kendisine menfaat sağlamadığını” savundu.