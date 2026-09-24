Tera'nın patronu şirketin değerinin hala ucuz kaldığını düşünüyor
24.09.2026 08:01
Son Güncelleme: 24.09.2026 08:23
Soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tutuklanmıştı.
Tera Yatırım'ın patronu Emre Tezmen şirketin 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını soran savcılara, "Bedel halen ucuz." demiş.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, gözaltına alınarak tutuklanan sanıkların ifadeleri, soruşturma birimlerinin ayrıntılı bir çalışma yürüttüğünü gösteriyor.
Tutuklanan iki isim, Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk’ün soruşturmada adı geçen iki önemli isim.
Tezmen'in ifadesi binlerce yatırımcının merak ettiği soruları yanıtlayıcı nitelikte, zaten savcılar de genel olarak b.u isme, uzun zamandır dikkat çeken konuları sordu.
Tezmen'e yöneltilen ilk sorularda “Fonlarda toplanan paraların Tera’nın kendi hisselerini yükseltmek için kullanılıp kullanılmadığını, şirket sahiplerinden hisse fiyatını yükseltme karşılığında elden para alınıp alınmadığını, yaklaşık 9 milyar liralık toplam değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini ve MASAK’ın tespit ettiği milyarlarca liralık para hareketleri” öne çıktı.
TEZMEN ŞİRKETİNİN DEĞERİNİ HALA UCUZ BULUYOR
İfadesinde Emre Tezmen , yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu’nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu.
Savcılık Tezmen’e Tera Yatırım’ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını da sordu. Tezmen, yükselişi şirketin büyümesi ve yatırımlarıyla kendisini savunmaya çalıştı, “Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz.” dedi. Savcılık diğer şirketlerdeki artışları da sorguladı ve bunların açıklanmasına istedi. Sorgu tutanağına göre; TRHOL 450 milyon liradan 135 milyar liraya, TEHOL 1,9 milyar liradan 103 milyar liraya, PEKER yaklaşık 5 milyar liradan 100 milyar liraya yükseldi.
Savcılık, Tezmen’in sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu. Tezmen artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı.
VATANDAŞIN FON PARASIYLA KENDİ HİSSELERİNİ ALMIŞ OLABİLİRLER
Soruşturmanın en dikkat çekici sorularından biri Tera fonlarının grup şirketlerine yatırım yapmasına ilişkin oldu. Savcılık Tezmen’e özetle “Fonlarda toplanan paralar sizin kontrolünüzdeki şirketlerin hisselerini almak ve fiyatlarını yükseltmek için mi kullanıldı?” diye sordu. Tezmen bu soruya yanıt verirken, “Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını ve fiyat artışlarının kendisine menfaat sağlamadığını” savundu.
Trilyonluk fonun patronu böyle gözaltına alındı.
"HİSSEYİ YÜKSELTELİM, ELDEN PARA VER” PAZARLIĞI MI YAPILDI?
Savcılık bu kez daha doğrudan bir ihtimali sorguladı. PYŞ fonlarıyla şirketlerin hisselerinin alınması ve fiyatlarının yükseltilmesi karşılığında, şirket sahiplerinden elden para alınıp alınmadığını sordu. Savcılığın, “Biz sizin hissenizi fonlarla alalım, fiyatını yükseltelim; siz de karşılığında elden para verin” şeklinde bir pazarlık oldu mu?” sorusuna Tezmen, iddiayı reddederek yanıt verdi.
Savcılığın bu sorusu, şirketlerin elden para transferi yaptığına ilişkin kuşku ve bulgu olduğunu gösteriyor.
Savcılık, Tera'nın patronu Tezmen’e, Tera PYŞ’nin temerrüde düşmesi nedeniyle parasını tahsil edemeyen binlerce vatandaşın mağduriyetinde kendisini sorumlu görüp görmediğini de sordu. Tezmen, üzüntü duyduğunu ancak “Tera’nın veya yöneticilerinin kusuru bulunmadığını.” savundu.
1 MİLYAR 159 MİLYON LİRALIK TRANSFER SORUSU
Savcılık MASAK raporuna göre Tezmen’in, 28 Ağustos 2026’da Özen Kuzu’ya tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin lira gönderdiğini belirterek “Bu para neden gönderildi, karşılığında ne alındı, sözleşmesi ve belgesi nerede? diye sordu.
Tezmen işlemin Prive Sigorta’nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi.
Görüntülerde Tezmen’in, güvenlik güçlerince gözaltına alınmasının ardından götürüldüğü anlar yer aldı.
MİLYARLARCA LİRALIK GRUP İÇİ PARA TRAFİĞİ
Savcılık ayrıca Tezmen’in; Tera Yatırım Bankası’na 2,8 milyar lira gönderdiğini, Tera Yatırım Holding’den yaklaşık 2 milyar lira, Tera Yatırım Menkul Değerler’den ise yaklaşık 2,77 milyar lira aldığını belirterek bu para trafiğinin nedenini sordu.
Tezmen işlemlerin banka sermaye artırımıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü söyledi. Savcılık ayrıca Tezmen’in toplam para transfer hacminin 2024’te 210 milyon lirayken 2025’te 5,87 milyar liraya yükselmesini de sorguladı.
TERA ESKİ YÖNETİCİ İLGİNÇ BİLGİLER VERDİ
Eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk de sorgusunda önemli bilgiler verdi.
Alper Öztürk’ün savunmasındaki bir başka dikkat çekici ifade de fon yöneticiliğine ilişkin oldu. Tera PYŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Öztürk “Portföy yöneticiliğim sadece kâğıt üzerinde formaliteden ibaretti.” dedi.
Öztürk ayrıca Vişne hisselerindeki işlemlerden rahatsız olduğunu, çalışanları uyardığını ve söz konusu işlemlerin SPK incelemesine konu olduğunu söyledi. Öztürk’ün beyanına göre inceleme sonucunda idari para cezası uygulandı. Öztürk, 12 Ocak 2026’da Tera PYŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını ancak ifadesinin alındığı tarihte Tera Portföy’de danışmanlık görevine devam ettiğini söyledi.
Öztürk, yurt dışı bankalardan finansman sağlanması ve girişim sermayesi projelerinde destek verdiğini belirtti. Böylece SPK incelemesinin ardından fon yöneticiliğini bıraktığını söyleyen Öztürk’ün Tera Grubu ile çalışma ilişkisinin tamamen sona ermediği de ifadeye yansıdı.