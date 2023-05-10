Teras kavgasında komşusunu öldürdü

Mersin'de komşular arasında teras kullanımı yüzünden cinayet işlendi.

İddiaya göre; Hüseyin Altuntaş ile Yusuf S. arasında yaklaşık 6 aydır oturdukları apartmanın terasının kullanımı konusunda anlaşmazlık vardı.

Taraflar arasında 23 Nisan'da kavga çıktı.

Komşusu Hüseyin Altuntaş ile apartmanın önünde kavga eden Yusuf S., yanındaki silahla tehdit etmeye başladı.

Çıkan kavgada Yusuf S. komşunu başından silahla vurarak kaçtı.

4 çocuk babası Hüseyin Altuntaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, şüpheliyi arıyor.