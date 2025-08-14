Terastan düşen Kader yaşam savaşı veriyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki Kader Ç., 3 katlı binanın terasından düştü. Kader'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Huzur Mahallesi 56'ncı Sokak'ta öğle saatlerinde 17 yaşındaki Kader Ç., 3 katlı binanın terasında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybetti.
Genç kız, yaklaşık 9 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan Kader, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
