Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki Kader Ç., 3 katlı binanın terasından düştü. Kader'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Terastan düşen Kader yaşam savaşı veriyor

Huzur Mahallesi 56'ncı Sokak'ta öğle saatlerinde 17 yaşındaki Kader Ç., 3 katlı binanın terasında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybetti.

Genç kız, yaklaşık 9 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan Kader, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

