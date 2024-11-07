Terastan düşen mühendisten acı haber

Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde O.Ö. isimli 34 yaşındaki endüstri mühendisi, 4 katlı binanın terasından düşmüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilmişti. Ağır yaralanan genç adam, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Genç mühendis, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na toprağa verildi.