Teravih namazı saat kaçta kılınacak? 2 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir il il teravih namazı saatleri

Ramazan'ın üçüncü teravih namazına yönelik araştımalar hız kazandı. Cemaatle yirmi rekât olarak kılınan ve Ramazan'a özgü olan teravih namazı, bu Ramazan ayında da Müslümanlar tarafından eda ediliyor. İftar saatinden sonra yatsı ezanı ile birlikte kılınan teravih namazının bugünkü saati merak konusu oldu. İşte, 2 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir il il teravih namazı saatleri..



TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile 2 Mart akşamı illerde teravih namazı saati belli oldu.



Teravih namazı İstanbul'da: 20:22'de, Ankara'da 20:06'da İzmir'de 20:28'de Bursa'da ise 20:21'de kılınacak.



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TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?



Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır.



Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır.



Teravih namazı nâfile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması hâlinde sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.