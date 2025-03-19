Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir 19 Mart teravih saatleri

19 Mart 2025 teravih saatlerine yönelik araştırmalar başladı. Mübarek Ramazan ayının 19. günü geride kaldı. İftarlarını yaptıktan sonra cemaate birlikte teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerin teravih vakitlerini öğrenmek istiyor. İşte, il il teravih namazı saatleri...



BU AKŞAM TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?



2025 Ramazan İmsakiyesi ile 19 Mart akşamı illerde teravih namazı vakitleri belli oldu.



Teravih namazı İstanbul'da: 20:41'de Ankara'da 20:24'te İzmir'de 20:45'te Bursa'da ise 20:40'da kılınacak.



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TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?



Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır.



Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır.



Teravih namazı nâfile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması hâlinde sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.