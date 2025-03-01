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Teravih namazında doğal gaz sobasından sızan gaz 48 kişiyi hastanelik etti

Sivas'ta teravih namazında camide kullanılan doğal gaz sobasından zehirlenen 48 kişi hastanelik oldu.

Teravih namazında doğal gaz sobasından sızan gaz 48 kişiyi hastanelik etti

'ın Akıncılar ilçesindeki Yeşilyazı Camisi'nde kılınan teravih namazından sonra yaşandı. Namazı kılıp evlerine gidenler birer birer birer rahatsızlanıp Akıncılar İlçe hastanesine başvurdu.

Rahatsızlananların sayısı artınca birçok kişi ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi. Yaklaşık 48 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

18 kişi ise ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Olaya sırasında camide kullanılan doğal gaz sobasından sızan gazın neden olduğu düşünülüyor.

Hastanelere başvuran yaklaşık 48 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili Sivas Valiliği tarafından adli ve idari inceleme başlatıldı.

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