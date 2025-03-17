Teravih namazında hastanelik eden şaka
Avcılar’da teravih namazı sırasında oyun oynayan çocuklar, oturarak namaz kılan kadının taburesini çekti. O sırada oturmak isteyen kadın, düşerek yaralandı.
Avcılar’da namaz sırasında taburesi çocuklar tarafından çekilen kadın, düşerek yaralandı.
Olay önceki akşam Firuzköy Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi.
Camide teravih namazı kılınırken kadınlar bölümünde oyun oynayan çocuklar, bacaklarından rahatsız olduğu için oturarak namaz kılan bir kadının taburesini aldı.
Namaz sırasında kontrol etmeden tabureye oturmak isteyen yaşlı kadın, düşerek yaralandı.
İhbar üzerine camiye acil sağlık ekibi geldi.
İlk kontrolleri yapılan yaşlı kadın, sedye ile camiden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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