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Teravih namazında hastanelik eden şaka

Avcılar’da teravih namazı sırasında oyun oynayan çocuklar, oturarak namaz kılan kadının taburesini çekti. O sırada oturmak isteyen kadın, düşerek yaralandı.

Teravih namazında hastanelik eden şaka

Avcılar’da namaz sırasında taburesi çocuklar tarafından çekilen kadın, düşerek yaralandı.

Olay önceki akşam Firuzköy Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi.

Camide kılınırken kadınlar bölümünde oyun oynayan çocuklar, bacaklarından rahatsız olduğu için oturarak namaz kılan bir kadının taburesini aldı.

Teravih namazında hastanelik eden şaka - 1

Namaz sırasında kontrol etmeden tabureye oturmak isteyen yaşlı kadın, düşerek yaralandı.

İhbar üzerine camiye acil sağlık ekibi geldi.

İlk kontrolleri yapılan yaşlı kadın, sedye ile camiden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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