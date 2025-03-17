Teravih namazında hastanelik eden şaka

Avcılar’da namaz sırasında taburesi çocuklar tarafından çekilen kadın, düşerek yaralandı.



Olay önceki akşam Firuzköy Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi.



Camide teravih namazı kılınırken kadınlar bölümünde oyun oynayan çocuklar, bacaklarından rahatsız olduğu için oturarak namaz kılan bir kadının taburesini aldı.