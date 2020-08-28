Tercih sonuçları açıklandı, şimdiki sınav kiralık ev

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Henüz pandemi nedeniyle üniversitelerin ne zaman açılacağı belli olmasa da, üniversiteyi kazanan öğrencilerde heyecanlı bir bekleyiş başladı. Öğrencilerin bir kısmı yurtlara yerleşecek, bir kısmı ise ailesinin yanında kalmaya devam edecek. Ancak farklı bir şehirde üniversite kazanan binlerce öğrenci ise ev kiralama yoluna gidecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri hem bütçelerine uygun hem de okullarına en yakın evi bulmak için yoğun bir arama sürecine girecek.



600 TL’DEN BAŞLIYOR



Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, TSKB Gayrimenkul Değerleme de 26 ilde üniversite öğrencilerince tercih edilen 72 bölge için, 2+1 tipli, yaklaşık 100 metrekare standart tarzda dairelerde kiraları araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre üniversitelilerin ev kirası olarak ayıracakları bütçe ortalama 100 metrekare bir daire baz alındığında 600 lira ile 3 bin 200 lira arasında değişecek.



İSTANBUL İLK SIRADA

En yüksek kira bedelini İstanbul’da yaşayanlar ödeyecek. Öğrencilerin en çok tercih ettiği İlçelerden Beşiktaş’ta 100 metrekare daire için ortalama kira bedeli 3 bin 200 lira. Aynı tip daire için Kadıköy’de 3 bin 100 lira, Bakırköy’de 2 bin 500 lira, Kartal’da 1.850 lira, Avcılar’da ise 1.375 lira ödemesi gerekecek. İstanbul’dan sonra en fazla kira talep edilen evler İzmir’de yer alıyor. İzmir’de 100 metrekare bir ev tutan öğrencilerin kirası 1.100 lira ile 2 bin 200 lira arasında değişecek. Ankara’da ise kira ortalaması ilçesine göre değişmekle birlikte 1200 liradan başlıyor, 1800 liraya kadar yükseliyor.



EN UCUZ ESKİŞEHİR



Araştırmaya göre öğrencilerin en ucuz daire tutabileceği üniversite şehri ise Eskişehir. Bu ilde eğitim görecek öğrenciler 100 metrekare bir evi 600 liraya kiralayabilecek. 100 metrekare evin ortalama kirasının 1000 liranın altında olduğu diğer iller ise Adana, Kahramanmaraş, Trabzon, Kırıkkale, Sivas, Diyarbakır, Kayseri, Şanlıurfa, Çorum, Malatya, Osmaniye, Nevşehir, Erzurum.

BUNLARA DİKKAT!



Aradığınız evi bulunca kira kontratını mutlaka yapın. Sözlü anlaşmayla yetinmeyin.



Kira rakamına yaklaşan ek bir masrafla karşılaşmamak için aidatı mutlaka sorun.



Öncelikli tercihiniz okulunuza yakın evler olsun. Ulaşım süresini ve ulaşım giderlerini de hesaplayın.



Isınma şekli, dairenin eşyalı ya da eşyasız olması, onarım ihtiyacının bulunup bulunmaması gibi faktörleri göz önünde bulundurun.



Evde bir kaç kişi kalacaksa herkese bir oda düşmesine özen gösterin.



1 YILDA KİRALAR NE KADAR ARTTI?



TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan çalışmaya göre son 1 yılda üniversite bölgelerinde en fazla kira artışı yüzde 17.79 oranla Antalya’da oldu. Diğer illerde kira artışları ise şöyle; Kahramanmaraş yüzde 12.50, Mersin yüzde 11.33, Adana yüzde 10.97, Hatay yüzde 9.52, İzmir yüzde 8.34, aydın yüzde 8.01, Trabzon yüzde 7.98, İstanbul yüzde 7.86, Muğla yüzde 6.97, Konya yüzde 6.36, Ankara yüzde 4.60.

EV KİRALAMADA KORONA ETKİSİ



TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs öğrencilerin kiralama taleplerinde etkili olacak. Kısmi olarak uzaktan eğitime geçilmesi durumunda kısa süreli konaklama tercihlerine yönelimin artma ihtimali bulunuyor. Uzaktan eğitimin önümüzdeki dönem de devam etmesi durumunda ise öğrencilerin taleplerinin büyük bir oranda düşmesi sonucu kira değerlerinde aşağı yönlü bir revizyon olabileceği öngörülüyor.