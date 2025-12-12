Terhis olduktan 5 gün sonra hayatını kaybetti

Askerlik için bulunduğu Muğla Aksaz'daki birliğinden terhis olup memleketi Kahramanmaraş'a dönen Fatih Mehmet Taş (20), iki gün sonra evinde aniden fenalaştı.



Hastaneye kaldırılan Taş'a beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı.



Yoğun bakımda 3 gün yaşam mücadelesi veren genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taş yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek.