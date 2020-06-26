Terhisine bir gün kalan asteğmenden üzücü haber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan 26 yaşındaki Asteğmen Taylan Ekerel, terhisine bir gün kala geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

DHA 26.06.2020 - 14:37 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 14:43

Terhisine bir gün kalan asteğmenden üzücü haber

KKTC Güzelyurt'ta görev yapan Asteğmen Taylan Ekerel (26) yönetimindeki otomobil, dün saat 04.30 sıralarında Güzelyurt-Lefke kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Adem G. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada Asteğmen Ekerel yaşamını yitirirken, Adem G. ise yaralandı. Adem G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

CENAZESİ MEMLEKETİ MUĞLA'YA GÖNDERİLECEK

Terhisine bir gün kala trafik kazasında yaşamını yitiren Asteğmen Taylan Ekerel'in cenazesinin, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderileceği belirtildi.

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