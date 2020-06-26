Terhisine bir gün kalan asteğmenden üzücü haber

DHA 26.06.2020 - 14:37 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 14:43
KKTC Güzelyurt'ta görev yapan Asteğmen Taylan Ekerel (26) yönetimindeki otomobil, dün saat 04.30 sıralarında Güzelyurt-Lefke kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Adem G. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada Asteğmen Ekerel yaşamını yitirirken, Adem G. ise yaralandı. Adem G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
CENAZESİ MEMLEKETİ MUĞLA'YA GÖNDERİLECEK
Terhisine bir gün kala trafik kazasında yaşamını yitiren Asteğmen Taylan Ekerel'in cenazesinin, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderileceği belirtildi.