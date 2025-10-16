Terk edilmiş teknesi bulundu: Balıkçı için arama çalışmaları başlatıldı
Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde terk edilmiş balıkçı teknesi bulundu. Balıkçıyı arama çalışması devam ediyor.
Sabah aat 09.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Mehmet Ali Gürsoy (39) isimli balık çiftliği çalışanının Arsin açıklarında balıkçılık yaptığı teknenin üzerinde olmadığı, ağlarının denizde, kişisel eşyaları ve telefonunun ise teknede olduğunun bildirilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve bir DEGAK Sahil Güvenlik Dalış Timi gönderilirken AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
